Fonti, dai ministri Ue non è atteso accordo sul price cap

BRUXELLES - I ministri europei dell'Energia non saranno chiamati a chiudere l'intesa sul price cap al gas alla riunione di emergenza in programma giovedì 24 novembre a Bruxelles. E' quanto indicano fonti diplomatiche in vista del Consiglio Ue. L'incontro sarà l'occasione per fare un primo giro di tavolo sulla proposta - fin qui informale - della Commissione europea sul meccanismo di correzione di prezzo del gas e testare le reazioni delle diverse capitali, ancora molto divise tra loro. Al centro della contesa anche la cifra del possibile tetto massimo, finora mai resa nota nei dettagli dall'esecutivo comunitario.