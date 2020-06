Fondo per la transizione ecologica Ue all'Italia sale a 2,1 miliardi

BRUXELLES - Il nuovo fondo per la transizione equa proposto dalla Commissione europea, salito da 7,5 a 40 miliardi, prevede di assegnare 2,14 miliardi all'Italia. Nella prima versione del fondo, presentata in gennaio, l'allocazione era di 364 milioni. La Polonia, che aveva 2 miliardi, otterrebbe ora 8 miliardi, confermandosi il Paese che beneficerà di più dello strumento per mobilitare investimenti pubblici e privati a sostegno delle regioni più in difficoltà nella transizione ecologica.

