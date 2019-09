Eurozona: produzione industriale in calo, -0,4% a luglio

BRUXELLES - Nuovo calo della produzione industriale: nell'eurozona l'indice a luglio fa registrare -0,4%, e -0,1% nell'Ue-28. A giugno era scesa di -1,4% sia nella zona euro che nell'Ue-28 in generale. Rispetto a luglio 2018 c'è stata una diminuzione di -2% nell'eurozona e di 1,2% nell'Ue-28.

Sono i dati di Eurostat. In Italia a luglio cala di -0,7%. I cali più forti si registrano in Romania (-3,3%), Estonia (-2,9%) e Lettonia (-2,1%). I rialzi più forti si registrano in Croazia (+4,9%), Portogallo (+3,6%) e Danimarca (+3,5%).

