Corte Ue boccia aiuti Italia a compagnie aeree per il Covid

BRUXELLES - Il Tribunale europeo ha annullato la decisione della Commissione Ue che ha approvato aiuti erogati dall'Italia nel 2020 per 130 milioni di euro a compagnie aeree italiane, legati alla pandemia del Covid. Secondo la Corte, che si è pronunciata su un ricorso di Ryanair, l'esecutivo europeo non ha motivato la conclusione con cui ha ritenuto la misura non contraria alle regole sugli aiuti di Stato.