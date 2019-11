Commissario Francia passa di misura primo scoglio a Eurocamera

BRUXELLES - La commissione Affari giuridici dell'Eurocamera, riunita per valutare i possibili conflitti di interesse dei commissari designati, ha dato il via libera alle audizioni dei candidati di Francia, Romania e Ungheria, in programma il 14 di fronte alle commissioni compenti. Lo riferiscono più fonti all'Eurocamera. Il francese Thierry Breton, candidato commissario per il Mercato interno, è passato di misura con 12 sì e 11 contrari. Hanno avuto il via libera all'unanimità la romena Adina Valean e l'ungherese Oliver Varhelyi.

Ultimo aggiornamento: 11:39

