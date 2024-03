Borrell, la guerra in Ucraina sarà decisa questa estate

BRUXELLES - "Tutto verrà deciso questa estate. Questa estate sarà critica. La Russia sta colpendo la posizione degli ucraini ogni giorno, per indebolirle, e quando arriverà la primavera Mosca certamente aumenterà l'attività militare". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Josep Borrell incontrando la stampa europea. "È impossibile penetrare le linee russe senza un sostegno forte. Quando arriveranno gli F-16? Daremo i missili a lunga gittata o no? Per ora la Germania dice no ma chissà, ha detto no a ogni passo, Leopard, Patriot... Io devo lavorare al sostegno per i prossimi mesi".

"La proposta di un Commissario alla difesa è ingannevole", ha aggiunto Borrell. "Per me è chiaro: la difesa è competenza degli Stati membri. Come la politica estera. Allora perché non creare un commissario per la politica estera? La Commissione ha competenza sulla sicurezza interna e sull'industria, ma ha competenza zero sulla politica di difesa, zero sulle capacità militare, sulle missioni militari o l'agenzia della difesa. La maggior parte delle proposte del Partito Popolare sul Commissario alla difesa sono contro i trattati, ci vorrebbe una modifica dei trattati".