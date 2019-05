Bannon, i populisti prenderanno un terzo dei seggi

BERLINO - C'è un "supergruppo di populisti e nazionalisti europei" che potrebbe conquistare "tra il 33 per cento e il 35 per cento" dei seggi all'Europarlamento. E questo "provocherà un terremoto a Bruxelles". Lo dice Steve Bannon, l'ex spin doctor di Donald Trump, in una intervista alla Dpa rilasciata mentre si trova a Berlino. L'ex consigliere del presidente Usa ribadisce di non avere esercitato alcun ruolo in questa avanzata del populismo in Europa. I leader di questi partiti, sostiene, "non avevano bisogno di alcun aiuto. Sanno esattamente cosa fare. Sanno esattamente come motivare la loro base e sono molto concentrati su questo". In Germania, Bannon ha incontrato il capolista alle elezioni europee di AfD, Joerg Meuthen. Ha un "grande talento", dice, confidando in una ascesa della formazione populista di destra tedesca, che invita a "concentrarsi sul 'pericolo' cinese. La Cina sarà un grosso problema in Germania, come lo è già in America".

