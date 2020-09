BRUXELLES - "Non abbiamo visto un aumento massiccio di crediti deteriorati" finora, del resto le banche "hanno aumentato le riserve" per gli npl e migliorato "la gestione". In ogni caso "la riduzione resterà una delle priorità della Bce: saremo attenti assieme alle altre autorità in quel settore": lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde parlando al Parlamento Ue.

Ultimo aggiornamento: 09:25

