Al via il dialogo Ue-Usa per lo scambio di informazioni sull'intelligenza artificiale

BRUXELLES - Unione Europea e Stati Uniti hanno annunciato l'avvio di un dialogo tra il nuovo Ufficio europeo per l'intelligenza artificiale, che avrà un ruolo cruciale nell'attuazione del regolamento europeo per l'intelligenza artificiale (Ai Act), e l'Istituto americano per la sicurezza dell'Ia per promuovere lo scambio di informazioni scientifiche sullo sviluppo di benchmark e le implicazioni della nuova tecnologia. L'iniziativa ha il fine ultimo di ridurre le divergenze nei sistemi di governance dell'Ia che vanno delineandosi sulle due sponde dell'Atlantico. È di uno dei principali risultati del sesto Consiglio Ue-Usa per il commercio e la tecnologia (Ttc), tenutosi nella città belga di Leuven, sotto gli auspici della presidenza di turno dell'Ue.

Le due istituzioni si sono scambiate informazioni sui "rispettivi approcci e mandati" per "garantire una cooperazione continua e d'impatto sull'Ia" e si sono impegnate a "stabilire un dialogo per approfondire la collaborazione, in particolare per promuovere lo scambio di informazioni scientifiche tra i rispettivi enti scientifici e affiliati su argomenti quali i parametri di riferimento, i rischi potenziali e le tendenze tecnologiche future", si legge nella dichiarazione congiunta pubblicata al termine del forum.

Questa cooperazione, si spiega, contribuirà a "far progredire l'attuazione della tabella di marcia congiunta sugli strumenti di valutazione e misurazione per un'IA affidabile e per la gestione del rischio, che è essenziale per ridurre al minimo le divergenze, come appropriato, nei nostri rispettivi sistemi emergenti di governance e regolamentazione dell'Ia e per cooperare su standard interoperabili e internazionali".

Nella dichiarazione, inoltre, Ue e Stati Uniti hanno ribadito l'impegno comune a favore di un approccio all'IA basato sui rischi e a sostegno di tecnologie Ia sicure e affidabili, nella convinzione che l'intelligenza artificiale possa contribuire a trovare soluzioni alle sfide globali.

Dal lancio del Ttc nel 2021, Ue e Stati Uniti hanno lavorato sulla trasparenza e sulla mitigazione dei rischi per sfruttare i vantaggi dell'Ia per i cittadini e le società e continuano ad attuare la tabella di marcia congiunta per un'IA e una gestione del rischio affidabili