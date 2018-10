Avverte un fastidio all'occhio, i medici scoprono un verme lungo 15 centimetri

Ultimo aggiornamento: 17:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un sessantenne del Karnataka, uno stato dell'India sud-occidentale, si è recato al pronto soccorso lamentando dolore e prurito all'destro. Niente di eccezionale, apparentemente. Ma, giunto all'ospedale di Kundapur, i medici hanno fatto una scoperta sconcertante: l'uomo aveva unlungo 15 centimetri all'interno dell'occhio. Grazie a successive analisi si è poi scoperto che l'uomo aveva parassiti anche nel sangue.Circa 120 milioni di persone nel mondo - soprattutto in Africa centrale, sud e centro America e Asia - vengono colpite da questo tipo di parassita, ma è rarissimo che i vermi possano arrivare negli occhi. Vista l'eccezionalità dell'evento, i medici indiani hanno deciso di riprendere le operazioni di estrazione del parassita, in un video che è immediatamente diventato virale in rete. Intervistato dai media locali, il dottorha dichiarato: «La sfida è stata tirare fuori il verme da vivo, perché ucciderlo all'interno dell'occhio avrebbe potuto creare complicazioni. È stato difficile prenderlo perché si muoveva». Il paziente adesso sta ricevendo le cure necessarie per rimuovere i parassiti dal suo corpo.