Twitter, Gesù Cristo paga 8 dollari per avere la spunta blu e fa partire raffica di critiche a Elon Musk. «Cancelli questi account fake»

Il nuovo corso di Twitter dopo l'acquisizione da parte di Elon Musk sta sollevando forti perplessità tra i cattolici di tutto il mondo dopo che l'account (fake) di Gesù Cristo ha ottenuto la doppia spunta blu, vale a dire la certificazione di autenticità accanto al nome di un profilo social. L'account @jesus che si presenta come falegname, guaritore e Dio, specificando che si può localizzare in Israele ed è corredato da una nutrita biografia su Wikipedia, è stato aperto nel 2006 e conta quasi 800 mila seguaci. Forse un po' pochi per il fondatore del cristianesimo ma sufficienti per sollevare un autentico putiferio quando, improvvisamente, alcuni giorni fa è apparso il marchio blu accanto al nome che dovrebbe garantire agli utenti la certezza che non si tratta di un profilo taroccato ma di un personaggio reale.

Per il momento l'unica certezza, dopo che il magnate della Tesla ha acquistato Twitter, è che chiunque dopo avere pagato gli 8 dollari richiesti da Musk può entrare in possesso del patentino della autenticità. Nel frattempo @jesus davanti alle proteste che hanno iniziato a sollevarsi in diverse parti del mondo ci sta pure scherzando sopra, soprattutto quando la Cnn ha raccontato della confusione generata sul social: «Perchè circola l'ipotesi che io sia un fake?» ha twittato, alimentando ulteriori ironie sul fatto che Gesù, a suo tempo, non parlava di certo l'inglese ma l'aramaico oppure che avrebbe benedetto chiunque senza pensarci sopra due volte e così via.

Il caos della spunta blu

Come facilmente immaginabile la decisione della doppia spunta blu sta alimentando il caos su Twitter perché – a parte l'account di Cristo - è praticamente impossibile distinguere immediatamente se un tweet proviene da un profilo che ha ottenuto la certificazione dopo avere pagato l'abbonamento a Twitter blue oppure se ottenuto a seguito di una verifica. Quanto al profilo fake di Cristo stanno partendo richieste per fare togliere la spunta blu al Messia, tra cui padre Thomas Reese, gesuita e opinionista tra i più conosciuti negli Stati Uniti che sconsolato ha lanciato un appello: «Penso che dovrebbero cancellare questi account che raffigurano personaggi».

Alcuni mesi fa Elon Musk è stato ricevuto da Papa Francesco in Vaticano per un lungo colloquio privato, accompagnato dai suoi figli. L'incontro è stato organizzato dal giornalista argentino Hernan Reyes della agenzia Telam, con il quale il pontefice ha realizzato alcuni libri intervista sulla America Latina.