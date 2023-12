Buongiorno 1 dicembre, inizia l'ultimo mese dell'anno

Venerdì 1 Dicembre 2023, 07:38

Oggi 1 dicembre inizia l'ultimo mese dell'anno. Per i cattolici è il mese delle festività natalizie fatte di regali e grandi... abbuffate. Il mese di dicembre ha radici storiche interessanti legate al calendario romano. In passato, fino al 46 a.C., dicembre era il decimo mese dell'anno, in quanto l'anno iniziava il 1° marzo. La riforma del calendario di Giulio Cesare introdusse il calendario gregoriano nel 46 a.C., che è quello in uso oggi. Dicembre è anche un mese ricco di celebrazioni significative. Il 1° dicembre è la Giornata Mondiale per la lotta all'AIDS, il 3 è la Giornata Mondiale a sostegno dei disabili, il 4 è la Giornata Mondiale degli abbracci e il 10 si celebra la conquista dei diritti umani con la firma della Carta Universale dei Diritti Umani nel 1948. Dal punto di vista astronomico, il 21 dicembre segna il Solstizio d'Inverno, la notte più lunga dell'anno e di conseguenza il giorno più corto. Infine, una curiosità storica risale al Natale del 1914, durante la prima guerra mondiale, quando i soldati tedeschi e inglesi, nonostante fossero nemici sul campo, scelsero una terra di nessuno per giocare a calcio insieme e creare decori per i loro rifugi nelle trincee, mostrando momenti di umanità in mezzo al conflitto.