Fabio Maria Damato, chi è il manager di Chiara Ferragni (di cui è «il braccio destro e sinistro»). E Fedez ne avrebbe chiesto il licenziamento

Fabio Maria Damato è «il braccio destro e sinistro» di Chiara Ferragni. Chi ha visto la serie tv The Ferragnez lo ha già conosciuto in veste di uomo di fiducia della influencer. Ora anche lui, general manager di The Blonde Salad e di Chiara Ferragni Collection, è indagato per truffa aggravata per i casi pandoro e uova di Pasqua che già hanno investito l'influencer nelle ultime settimane. Presenza fissa accanto all'imprenditrice, ne è uno dei più stretti collaboratori e degli amici più fidati.