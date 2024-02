Mappatura dei nei, a cosa serve e come fare prevenzione

Sabato 10 Febbraio 2024, 23:24 - Ultimo aggiornamento: 23:59

La mappatura dei nei, o dermatoscopia digitale, è una tecnica che consiste nell'acquisire immagini macroscopiche e dermoscopiche dei nei, utilizzando una telecamera speciale per rilevare dettagli non visibili ad occhio nudo. Questo procedimento è particolarmente utile per individui con numerosi nei o con una storia personale o familiare di melanoma, permettendo di monitorare l'evoluzione dei nei nel tempo. Se un neo cambia aspetto e diventa sospetto per melanoma, si può optare per l'asportazione o effettuare ulteriori analisi, come la microscopia confocale, per valutare con maggiore precisione se rimuoverlo chirurgicamente o mantenerlo sotto osservazione.