Vaccino, dosi residue a fine giornata a chi è disponibile: Figliuolo firma l'ordinanza

Vaccino anti-Covid a chiunque sia disponibile a farsi vaccinare a fine giornata, laddove ci fossero delle dosi avanzate. Il Commissario per l'emergenza Covid, generale Francesco Figliuolo, ha firmato l'ordinanza con cui dispone che «in sede di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione da SARS-CoV-2 richiamato in premessa, le dosi di vaccino eventualmente residue a fine giornata, qualora non conservabili, siano eccezionalmente somministrate, per ottimizzarne l'impiego evitando sprechi, in favore di soggetti comunque disponibili al momento, secondo l'ordine di priorità individuato dal menzionato Piano nazionale e successive raccomandazioni».

APPROFONDIMENTI IL TEMA Astrazeneca, rallenta piano vaccini: dosi ferme, cancellate decine di... IL CASO AstraZeneca, segnalata forma rara di trombosi in Germania. Ma gli... INVISTA AstraZeneca, Oms: "Domani riunione esperti su sicurezza" SALUTE Vaccino, Rezza: «Su 7 milioni di dosi reazioni gravi... ROMA AstraZeneca sospeso, a Roma chiude il centro vaccini di Termini:...

Ultimo aggiornamento: 22:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA