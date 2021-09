Terza dose, Cts: via libera per over 80 e ospiti delle Rsa

Sabato 25 Settembre 2021, 18:52 - Ultimo aggiornamento: 19:02

Vaccini, dal Cts arriva il via libera alla terza dose per le persone over 80 e per gli ospiti delle Rsa, mentre è stata rinviata la decisione sul personale sanitario: «Non c'è urgenza». Via libera del Comitato tecnico scientifico, dunque, alla terza dose per gli over 80 e gli ospiti delle Residenze sanitarie assistite. È il parere espresso, secondo quanto si apprende, dagli esperti del governo che hanno invece rinviato la decisione sull'estensione anche al personale sanitario: non ci sarebbe l'urgenza e non si tratta di soggetti fragili.

Covid Italia, bollettino oggi 25 settembre: 3.525 nuovi casi e 50 morti. Tasso di positività all'1%

Iss: «Calo continuo dei contagi da inizio agosto, fra gli Over 80 i ricoverati non vaccinati sono 9 su 10»

Per chi è prevista la terza dose

Sono 4.562.910 (secondo l'ultimo report del governo) gli ultra ottantenni in Italia: di questi 4.223.086 sono già totalmente vaccinati, e perciò potranno avere la terza dose, mentre 243.117 sono gli over 80 non vaccinati. Gli over 80 (compresi quelli residenti nella Rsa) si aggiungeranno a quanti al momento possono già chiedere la terza dose: si tratta di circa tre milioni tra immunocompromessi, trapiantati e malati oncologici con determinate specificità.

La riunione

La riunione del Comitato tecnico scientifico era in programma nel pomeriggio per fornire al governo e al ministero della Salute un parere sulla somministrazione della terza dose di vaccino anti Covid ad altri soggetti oltre a quelli per i quali l'inoculazione è già partita lo scorso 20 settembre: i circa 3 milioni di immunocompromessi, vale a dire pazienti trapiantati, oncologici o con patologie autoimmuni.

Nei giorni scorsi il ministro per la salute Roberto Speranza ha ribadito più volte che dopo aver 'coperto' questa fascia si proseguirà con gli altri soggetti fragili, gli ospiti delle Rsa, gli over 80.