Pressione alta? Non solo farmaci: ecco le bevande più efficaci per tenerla sotto controllo

Martedì 3 Maggio 2022, 09:50

Per abbassare la pressione esistono i farmaci, verissimo, ma anche l’alimentazione e lo stile di vita fanno tanto. Molte persone si trovano a dover combattere con l’ipertensione, che è una condizione per cui nelle arterie la pressione del sangue è decisamente alta. Ebbene, ci sono delle bevande naturali che possono aiutare a mantenere sotto controllo la situazione. Foto: Shutterstock Music. "Summer" from Bensound.com

Leggi anche : >> IPERTENSIONE, EVITA QUESTI ALIMENTI (E CONSUMA QUESTI ALTRI) PER CONTROLLARLA