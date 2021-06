Fungo verde nei guariti dal Covid, gli esperti: «Potrebbe triplicare il rischio di morte»

Giovedì 24 Giugno 2021, 21:16

Iniziano ad emergere, e a preoccupare, le conseguenze del Covid anche nelle persone guarite. Dopo i casi ancora in crescita di fungo nero, o mucormycosis, l'India ha registrato un'altra infezione che colpisce le persone che hanno sconfitto l'infezione da coronavirus, il «fungo verde» o Aspergillosis. Qualche giorno fa il fungo verde, che causa perdite di sangue dal naso, febbre molto alta, e perdita di peso, ha colpito un uomo di 34 anni, guarito dal Covid 19, che subito dopo la diagnosi è stato trasferito su un elicottero ambulanza da Indore, la sua città, a Mumbai, dove è attualmente in cura. Oltre al fungo nero e a quello verde, in India nei giorni scorsi è scattato l'allarme anche per un non meglio identificato «fungo giallo».

Il fungo verde potrebbe triplicare il rischio di morte

Secondo quanto affermato dagli esperti il fungo verde potrebbe triplicare il rischio di morte in alcuni pazienti ad alto rischio. L'aspergillosi è un'infezione fungina causata da Aspergillus, una muffa comune che può essere trovata sia all'interno che all'esterno. La maggior parte delle persone può inalare le spore di Aspergillus senza ammalarsi, ma può causare problemi di salute come reazioni allergiche, infezioni polmonari e infezioni in altri organi. Gli scienziati del Woon Chong dell'Albany Medical Center (WCAMC) nello Stato di New York hanno ora scoperto che la condizione si è verificata nel 13,5% dei pazienti ricoverati in ospedale con Covid. Sono stati esaminati 19 studi in tutto il mondo che hanno rilevato 1.421 pazienti con aspergillosi polmonare associata a Covid-19 (CAPA). Nessuno dei casi proveniva dall'India, ma un altro esperto ha affermato che decine di migliaia potrebbero essere stati persi.

«Collegato a decine di migliaia di morti»

Il professor David Denning, amministratore delegato del Fondo d'azione globale per le infezioni fungine ed esperto di aspergillosi presso l'Università di Manchester, ha dichiarato al The Sun: «La consapevolezza del CAPA è stata evidenziata nel 2020 da molti esperti. L'esplosione nei casi di mucormicosi (il cosiddetto fungo nero) è stata inaspettata, ma il CAPA era previsto, ma sembra che sia ancora sottovalutato». Interrogandosi su quante morti fosse collegato il fungo, ha aggiunto che «dato l'uso diffuso di corticosteroidi e la natura onnipresente del 'fungo verde' Aspergillus, probabilmente decine di migliaia».

«Serve una terapia tempestiva»

Gli scienziati che studiano la condizione presso l'Institute of Medical Education and Research in India hanno anche scoperto che il rischio di morire di CAPA era 2,8 volte superiore rispetto ad altri pazienti gravemente malati di Covid. WCAMC ha pubblicato un documento sul legame tra il fungo verde e il Covid e ha concluso che potrebbe portare a «lunghe degenze ospedaliere». «I pazienti con CAPA hanno un'alta probabilità di mortalità e la diagnosi precoce con una terapia tempestiva deve essere garantita per gestire in modo ottimale questi pazienti», hanno spiegato.

Il fungo nero, tasso mortalità del 50%

Le autorità sanitarie in India sono in allarme per un aumento significativo nel continente di casi di « fungo nero», un'infezione rara chiamata mucormicosi, che ha un tasso di mortalità del 50%. Lo riporta il New York Times. Nelle ultime tre settimane sono salite a 30.000 le persone contagiate da questa infezione e, con gli ospedali sotto pressione a causa del Covid, si teme che i malati di fungo nero non ricevano le cure adeguate. Secondo i dati forniti dai diversi Stati sono già 2.100 le vittime della mucormicosi anche se il ministero della Sanità non ha fornito cifre ufficiali.