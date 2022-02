Funerali in tempi di Covid, la novità è la diretta streaming. L'imprenditore: «Sono un successo, li terremo anche dopo la pandemia»

I funerali in diretta streaming: è una novità che arriva da un'agenzia funebre di Orvieto, in provincia di Terni. L'obiettivo di quello che è un servizio aggiuntivo è quello di andare incontro a chi, a causa della pandemia o per altri impedimenti, non possono partecipare alle cerimonie in presenza. «Tutto ha avuto inizio con l'emergenza pandemica e con l'impossibilità di celebrare il funerale normalmente - racconta Andrea Scopetti, 45enne titolare dell'impresa -. Il nostro è un lavoro già di per sé molto complicato perché purtroppo ha a che fare con il dolore delle persone e quando le norme anti Covid hanno impedito di fatto ai familiari dei defunti di partecipare all'addio del loro caro, abbiamo pensato che fosse giusto offrire, gratuitamente, la possibilità di partecipare comunque a quel momento così intimo, seppure da dietro lo schermo di un computer o di uno smartphone».

Parenti serpenti a Roma, rissa e feriti al funerale per l'eredità: mattina di caos a Testaccio

Il servizio ha avuto immediatamente successo, «tanto che oggi - sottolinea l'impresario - ci viene richiesto anche per i funerali che non hanno nulla a che fare con la pandemia, ma magari i parenti dell'estinto si trovano a centinaia di chilometri dalla nostra città ed hanno il piacere di essere presenti, anche se a distanza, ai funerali». Si può limitare al solo momento della messa in chiesa. «Oppure - spiega ancora Scopetti - può essere esteso a partire dalla camera ardente, fino al momento della tumulazione. Ovviamente non accettiamo richieste in cui si scende nella morbosità o nella mancanza di rispetto del defunto». «Il tutto si svolge su una delle tante piattaforme web che oggi sono a disposizione - dice ancora l'imprenditore -, si genera il link e viene inviato a chi ne fa richiesta attraverso il nostro sito internet. Cliccando ci si collega alla diretta che realizziamo con i telefoni cellulari che sono sicuramente meno impattanti di una telecamera vera e propria».