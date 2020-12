Covid in Brasile, sale l'allerta. Il ministero della Salute: «Al vaglio 58 possibili casi di reinfezione»

Sale l'allerta in Brasile. Ad oggi sono 58 i casi di possibile reinfezione da Covid-19 all'esame dal ministero della Salute brasiliano. È di ieri la conferma del primo caso accertato di reinfezione nel Paese sudamericano: si tratta di un medico di 37 anni infettata la prima volta nel giugno scorso e la seconda ad ottobre. Il sequenziamento genetico ha confermato che la donna si è infettata con due ceppi diversi di virus.

«Al momento stiamo verificando 58 casi sospetti di reinfezione segnalati dalle autorità sanitarie di nove stati diversi», ha detto Greice Madeleine Ikeda do Carmo, direttrice del Dipartimento di articolazione strategica del ministero della Salute.

