Covid Italia, bollettino oggi sabato 28 agosto: i primi dati dalle Regioni

Sabato 28 Agosto 2021, 14:21

Covid in Italia, il bollettino di oggi sabato 28 agosto 2021. I primi dati dalle Regioni: impennata di contagi in Veneto, superata quota 7000 morti in Toscana.

Covid, il bollettino: i dati dalle Regioni

Veneto, impennata di contagi

Nuova impennate dei casi Covid in Veneto, che registra 864 positivi in più nelle ultime 24 ore. Si contano anche 5 decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 453.388, quello delle vittime a 11.681. Le persone attualmente positive e in isolamento sono 12.809. (+129). Quanto ai dati clinici, sono in calo i posti letto occupati dai malati nelle aree mediche, 220 (-3), mentre crescono quelli dei pazienti in terapia intensive, 51 (+4).

Toscana, superati i 7000 morti

Altri quattro morti per Covid in un giorno fanno superare alla Toscana la quota di 7.000 vittime dall'inizio della pandemia, precisamente 7.003. Gli ultimi decessi (età media 77 anni) sono stati a uno a Firenze e a Pistoia, due a Siena. Nelle 24 ore sono stati rilevati altri 601 positivi (età media 40 anni) che portano a 270.006 il totale (+0,2% sul giorno precedente). I guariti sono stati 697 in un giorno (a tampone negativo) e crescono dello 0,3% raggiungendo quota 251.517. Gli attualmente positivi sono oggi 11.486, in lieve calo dello -0,9% rispetto a ieri. Tra loro i ricoverati sono 460 (ancora un rialzo, +13 pazienti su ieri pari al +2,9%), di cui 47 in terapia intensiva (un paziente in più). Altre 11.026 persone positive sono in isolamento a casa «con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi» (-113 su a ieri, -1%). Ci sono poi 11.967 persone (+161 su ieri, +1,4%) anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati.