Alzheimer, è possibile prevederlo già a 45 anni: la studio dell'occhio neozelandese

Venerdì 25 Marzo 2022, 13:08

La rivista specialistica ‘Jama Ophtalmology’ ha riportato gli esiti di uno studio che mette in relazione la salute dell’occhio con il cervello. In particolare, la ricerca sostiene che già a 45 anni è possibile prevedere se un soggetto svilupperà o meno l’Alzheimer. La retina, infatti, sarebbe in grado di ‘predire’ la condizione di demenza senile a partire dalla mezza età. A firmare lo studio è un team di esperti dell’Università di Otaga che fa affidamento sull’intelligenza artificiale per la prevenzione. Foto Shutterstock / Music: «Perception» from Bensound.com

