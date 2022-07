Domenica 31 Luglio 2022, 12:15

Dal siero idratante alla lima, la Coach delle Unghie Michela May, celebre sui social e con un passato tv come tutor nella trasmissione Rai Detto Fatto, svela cosa mettere in valigia per avere mani e piedi perfetti sotto il sole. Leggi qui l'intervista completa