Gli alberi caduti diventano alberi per gli addobbi di Natale. Succede in piazza Vescovio, a Roma, dove spesso gli alberi abbattuti dal maltempo rimangono in strada per lungo tempo.



E siccome nella vita bisogna anche un po' arrangiarsi, i commercianti della piazza hanno deciso di realizzare una sorta di installazione artistica, decorando con luci tipicamente natalizie gli alberi caduti con il recente maltempo.

Ultimo aggiornamento: 12:43

