Roma, bomba d'acqua a Tivoli: strade e negozi allagati, due persone soccorse

Forte temporale diventato all'improssivo una bomba d'acqua a Tivoli attorno alle 17,30. Un'ora di pioggia battente e vento che ha trasformato le strade in fiumi con forti disagi e pericoli alla circolazione. Allagato lo svincolo stradale di Ponte Lugano che collega la Tiburtina con via Maremmana Interiore e l'A24. Traffico in tilt, auto in panne. Allagamenti anche in altre zone della città: in via Roma, in centro, al Bivio di San Polo, lungo la Tiburtina Valeria e all'Arci.Sul posto i vigili del fuoco con i nucleo sommozzatori e la squadra Saf. Almeno 40 gli interventi per allagamenti di strade, negozi, scatinari e danni agli appartamenti . Due persone in auto, circondate dalla pioggia, sono state tratte in salvo.