Ladispoli, la ragazza va a ballare e lui si siede al suo posto e la deruba: arrestato

Ruba cellulare e portafoglio a una ragazza in una discoteca. I carabinieri della Stazione di Ladispoli hanno arrestato un 31enne, C.D., residente a Cerveteri, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo si è introdotto all'interno di un locale notturno del posto, e dopo essersi seduto sul posto occupato da una ragazza, che in quel momento stava ballando, ha approfittato della confusione per rubargli il cellulare e il portafoglio, cercando poi di scappare.



All'arrivo dei militari il 31enne, ubriaco, è stato perquisito e trovato ancora in possesso della refurtiva, poi restituita alla ragazza che non si era ancora accorta del furto. Dopo l'arresto l'uomo è stato accompagnato in caserma e trattenuto, in attesa del rito direttissimo, disposto dall'autorità giudiziaria di Civitavecchia.

Sabato 7 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:23



