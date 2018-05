Roma, operaio precipita dal tetto di un bar mentre lavora: è grave

Un operaio romeno 40enne di Castel Gandolfo, questa mattina alle 10,30, è precipatito dal tetto di un bar pasticceria sul lungo lago, dove stava lavorando. Secondo le prime indagini stava svolgendo dei lavori edili e di pulizia della copertura quando è scivolato ed è caduto su un basamento di cemento: è grave.E' stato subito soccorso dai proprietari del bar e da altri passanti, poi sono arrivati i carabinieri di Castel Gandolfo, l'ambulanza del 118 e l'elisoccorso che lo ha trasportato in codice rosso al policlinico di Tor Vergata in condizioni gravi. Sono in corso indagani da parte degli ispettori della Asl e dei carabinieri per cercare di capire la dinamina dei fatti e le norme di sicurezza . L'operaio non aveva documeti addosso e non è stato ancora identificato. E' stato ricoverato in condizioni gravi per più fratture.Sul posto anche gli agenti della polizia municipale che hannao chiuso il lungo lago attorno alle 11 per permettere l'atterraggio dell'eliambulanza in una piazzetta.