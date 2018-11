© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella notte i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Monterotondo sono intervenuti in uno stabile di via San Matteo per un incendio divampato in un appartamento al terzo piano. I militari, in collaborazione con i Vigili del Fuoco del distaccamento di Montelibretti, hanno salvato il proprietario dell’abitazione, un 73enne, che era riverso nel letto privo di sensi. L’allarme, scattato con una chiamata giunta al 112, ha consentito ai Carabinieri di giungere in pochi minuti sul posto: visto il fumo che fuoriusciva dall’abitazione, i militari hanno deciso di sfondare la porta di ingresso e, insieme ai Vigili del Fuoco, sono riusciti a portare in salvo il 73enne. L’uomo è stato, successivamente, trasportato dal personale del 118 al Policlinico Umberto I di Roma in codice rosso: sottoposto a cure iperbariche, l’anziano è tuttora ricoverato a seguito di un forte stato di intossicazione da monossido di carbonio ma non è considerato in pericolo di vita. L’incendio, scaturito dal malfunzionamento di un frigorifero in cucina, ha interessato solo quel vano ed annerito l’intero appartamento.