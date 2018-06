Boom di presenze alla 48^ "Sagra del pesce": a Fiumicino distribuiti mille fritti

di Umberto Serenelli

La “Sagra del pesce” a Fiumicino ha fatto boom. Ai circa 700 fritti di pescato misto distribuiti venerdì ha fatto eco ieri sera quella di 990 porzioni. Il mega-padellone del diametro di 4 metri ha iniziato a friggere calamari e gamberi, oltre a enormi quantitativi di patatine, alle ore 19.30 e ha esaurito la sua azione poco dopo la mezzanotte. «Stanchi ma soddisfatti – è il commento di Francesco Mattina, vice-presidente dalla Pro Loco che organizza l’evento -. E’ stato un sabato da record. Non abbiamo distribuito solo circa mille porzioni di fritto ma anche 550 piatti di fusilli con calamari, cicale di mare e pomodori datterini. Da cornice 350 chili di cozze proposte in un gustoso sautè. Anche questa volta la padella-gigante è stata non solo l’attrattiva della manifestazione ma ha anche confermato la sua efficienza friggendo 9 quintali di pescato. Ci stiamo preparando all’ultima serata e confidiamo in un bis».



FILA DI 300 METRI PER GUSTARE CALAMARI E GAMBERI FRITTI



La fila per gustare il prelibato fritto di calamari e gamberi è iniziata alle ore 18 davanti allo stand gastronomico e ha raggiunto i circa 300 metri alle ore 21. Il primo piatto di questa sera sono i fusilli allo scoglio con cozze, vongole, calamari, gamberi e pomodoro, oltre ovviamente il classico fritto con sautè di cozze e patate, il tutto abbinato con un bicchiere di vino. La “Festa delle tradizioni marinare della città di Fiumicino" ha come sua principale attrattiva il mega-padellone, costruito per l’evento e in grado di eguagliare numeri da record per l’elevato quantitativo di pesce che riesce a friggere in poche ore. La padella è formata da 5 vasche che possono contenere 800 litri d’olio che viene portato a temperatura dai 12 bruciatori antivento a gas. Anche ieri la padella è stata la più fotografata con i cellulari dai romani che ieri hanno preso d’assalto il litorale di Fiumicino per la 48^ edizione della sagra.

