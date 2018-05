Fiumicino, abbandonano i rifiuti in strada: multe pesanti per quattro cittadini

Hanno abbandonato i loro rifiuti a Focene ma sono stati individuati grazie ad un intervento congiunto dell'Ufficio Ambiente di Fiumicino e dell'Ati, che si occupa della raccolta differenziata. Per quattro trasgressori scatteranno ora pesanti sanzioni. Una lotta senza quartiere per il comune di Fiumicino contro chi deturpa il territorio e

contribuisce al proliferare di discariche abusive. «A loro, come agli altri incivili - commenta il sindaco Esterino

Montino - saranno comminate le multe del caso, con l'auspicio che la prossima volta preferiscano rispettare le regole e l'ambiente invece di pagare un'altra contravvenzione. Perché, com'è evidente, scopriamo chi è stato».

Giovedì 3 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:51



© RIPRODUZIONE RISERVATA