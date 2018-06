Roma, ragazzo annegato nel lago: gli amici arrivano in massa dall'Azerbaigian

Il padre Rafy Babayev e gli amici di Elnour attendono da sabato pomeriggio il recupero del corpo del ragazzo azero 29enne annegato nel centro del lago mentre faceva il bagno con un connazionale 25enne. Da questo pomeriggio un gruppo di amici giunti dall'Azerbaigian stanno insieme al padre, al molo del Porticciolo e attendono gli esiti delle ricerche con ansia.«Siamo molto preoccupati, a distanza di 5 giorni il corpo del nostro amico non è stato ancora trovato - dice Vugar Dosmammadov, amico del ragazzo e portavoce della famiglia - ci auguriamo che il lavoro dei sommozzatori dei vigili del fuoco italiani, che ringraziamo per l'impegno, porti presto a restituire il corpo al padre così da poterlo riportare in patria per il funerale. Il padre di Elnour è anziano e da diversi giorni staziona giorno e sera sulla spiaggia in attesa di notizie, che non arrivano. Oggi siamo qui in tanti per dare la nostra solidarietà e il nostro sostegno al padre di Elnour, la madre è rimasta in Azerbaigian, in attesa di notizie, non è stata in grado di affrontare il viaggio in Italia, straziata dal dolore». Intanto continua il lavoro dei sub dei vigili del fuoco che stanno lavorando giorno e notte per monitorare tutta la zona dove il ragazzo è disperso e stanno facendo immersioni continue con diverse squadre di sommozzatori e strumentazioni speciali.