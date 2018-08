Vaccini, la rivolta delle mamme sì-vax

di Antonio Pascale

Le mamme di bambini immunodepressi stanno partecipando a una petizione online, temono - e giustamente - che la mancanza dell’obbligo vaccinale possa colpire i loro bambini, fragili perché hanno basse difese immunitarie. Un contagio può diventare per loro un serio problema, quindi se io non vaccino mio figlio comprometto lo stato di salute del mio prossimo. Conviene ascoltare queste mamme, sarebbe davvero serio da parte dei politici smetterla con questa sceneggiata dei vaccini sì, no, forse. E, visto che ci siamo...