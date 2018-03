Voto, la strada è sbarrata. Berlusconi: per Forza Italia tratto io

di Marco Conti

Probabilmente molti degli argomenti che le delegazioni di tutti i partiti useranno a metà della prossima settimana nei colloqui con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, saranno diversi da quelli emersi nelle dichiarazioni pubbliche. Se così non fosse, lo stallo in vista della costruzione di un governo non sarebbe aggirabile a breve e occorrerà qualche giorno di riflessione per incontrarsi di nuovo in un altro giro di consultazioni. Segnali e volontà concrete per ora scarseggiano. Se non fosse la...