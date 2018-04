Governo, sponda Di Maio a Salvini: «Tutto congelato fino al 30 aprile»

Luigi Di Maio congela tutto fino a dopo le elezioni regionali del 22 e 29 aprile. Sia il M5S che la Lega infatti hanno più volte ribadito che serve tempo per perfezionare un'intesa già codificata e che viaggia spedita. Soprattutto serve tempo a Salvini per sganciarsi da Silvio Berlusconi. E questo secondo i due leader succederà dopo il 29 aprile, dopo il trionfo che Salvini auspica nella regione in cui è candidato il suo Massimiliano Fedriga. E Di Maio lo aspetta scrivendo sul blog delle stelle che i lavori del comitato scoentifico sui programmi dovranno terminare entro e non oltre il 30 aprile.



«Il prof. della Cananea si impegna a consegnare una relazione finale - scrive Di Maio - entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre il 30 aprile 2018, avendo cura di segnalare in essa i temi comuni alle rispettive forze politiche, evidenziando anche obiettivi di intervento che, se pure non indicati esplicitamente nei rispettivi programmi elettorali, sono presupposti o che comunque tornano utili per migliorare le condizioni di vita dei cittadini e la competitività delle imprese ».

Gioved├Č 12 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:52



© RIPRODUZIONE RISERVATA