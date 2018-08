Zurigo, un milione di persone alla Street parade: «Culture of tolerance»

Un milione di persone hanno partecipato oggi a Zurigo alla 27esima edizione della Street Parade. Lo hanno reso noto gli organizzatori via Twitter.



Il tradizionale corteo composto da 28 Love mobile è partito poco dopo le 14.00 sulle rive del lago nei pressi della Limmat. L'ultimo carro terminerà il suo percorso verso le 22.00, ma la musica elettronica continuerà a risuonare sui vari palcoscenici fino a mezzanotte. E poi si continuerà a ballare al ritmo della musica techno per tutta la notte nei vari locali della città. Quest'anno la kermesse più «trasgressiva» d'Europa ha come motto «Culture of tolerance».

