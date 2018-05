Siria, offensiva anti-Isis: il governo riprende il controllo di Damasco

L'intera area urbana e suburbana di Damasco è sotto il controllo governativo dopo circa sette anni dall'inizio dell'insurrezione anti-regime. Lo riferiscono media siriani, citando fonti sul terreno, secondo cui anche le ultime forze dell'Isis nella parte periferica meridionale di Damasco si sono arrese all'offensiva lealista.



Le forze governative siriane avevano poco prima annunciato la conquista di un quartiere a sud di Damasco da tre anni in mano a miliziani dell'Isis. Secondo l'agenzia governativa siriana Sana, le forze militari del governo hanno ripreso il controllo di Hajar al Aswad, periferia meridionale della capitale e collegata col campo profughi palestinese di Yarmuk, in parte ancora in mano a elementi dello Stato islamico. L'offensiva governativa in questa parte di Damasco era cominciata un mese fa e da più parti si afferma che la resa dell'Isis è «imminente». Poco prima di mezzogiorno (le 11 ora italiana) l'aviazione aveva anche bombardato le postazioni dei miliziani dello Stato islamico nel quartiere di Hajar al Aswad e nel vicino campo profughi palestinese di Yarmuk.



L'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus) ha documentato oggi l'evacuazione di centinaia di

miliziani dell'Isis da quel che rimane del campo profughi palestinese di Yarmuk di Damasco, dove i jihadisti hanno operato pressoché indisturbati per circa tre anni. Yarmuk e i quartieri circostanti sono da fine aprile sotto

il fuoco dell'offensiva governativa per la riconquista di tutte le aree fuori dal controllo lealista. Un convoglio di circa 30 pullman con a bordo miliziani jihadisti dell'Isis e loro familiari ha lasciato stamani il quartiere, diretto verso la Siria centrale, nella zona desertica vicino Palmira, dove l'Isis sta riorganizzando lontano dai centri urbani della Siria occidentale.



«Il cessate il fuoco umanitario è terminato dopo l'evacuazione di bambini, donne e anziani, e l'esercito ha

ripreso le operazioni contro i terroristi», scrive la Sana. Le forze del regime hanno cominciato circa un mese fa

l'offensiva per riprendere il controllo di queste aree, riuscendo finora a riconquistarne circa il 70 per cento. Il

successo dell'operazione dovrebbe permettere al governo di Bashar al Assad di affermare la propria autorità su tutta la regione della capitale per la prima volta dall'inizio del conflitto civile nel 2011.





Luned├Č 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:28



© RIPRODUZIONE RISERVATA