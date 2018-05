Mucca fugge dal mattatoio e si rifugia in un supermercato, uccisa: la sua storia divide il web

Una mucca è scappata da un mattatoio ed è corsa in un supermercato. Un tentativo vano. L'animale è stato ucciso mentre attraversava i corridoi tra gli scaffali. La foto (che abbiamo scelto di tagliare perché troppo cruenta) postata sui social è diventata subito virale, attirando centinaia di post.



C'è chi è infastidito da un'immagine del genere, «soprattutto per la crudeltà dimostrata» e giudica «più umano e rispettoso» un "trattamento" in mattatoio. C hi invece sta dalla parte dell'animale: « Non esiste un modo umano per uccidere un animale che non vuole morire. Se questa immagine ti infastidisce, considera di lasciare gli animali fuori dal piatto » .



« Quello che è strano - si chiedono provocatoriamente su facebook gli animalisti di The human league" - è che i negozi di alimentari sono gia pieni di animali morti, sono solo confezionati belli e belli. Qual è la differenza? ».

