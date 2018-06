Professoressa fa sesso con alunno di 13 anni, arrestata si giustifica: «Ci amiamo»

Una professoressa di scuola media è finita agli arresti domiciliari per aver avuto rapporti con un suo alunno, che all'epoca dei fatti aveva 13 anni. E' successo nella provincia di Bergamo: la donna sarebbe una quarantenne madre di due figli.LEGGI ANCHE: Molestie al liceo Massimo, il prof vorrebbe risarcire la vittima con 30mila euro LEGGI ANCHE: Roma, istruttore di karate molesta allieva di 14 anni: le mandava messaggi hot sul cellulare L'indagine sarebbe partita da una segnalazione arrivata in Procura: gli inquirenti hanno scoperto che la prof e l'alunno si appartavano nella macchina di lei, inchiodata anche da uno scambio di messaggi con lo studente. I rapporti sarebbero stati consenzienti e la donna si sarebbe difesa sostenendo di essersi innamorata del suo alunno.Il tutto si configura però come un abuso, trattandosi di un minorenne sotto i 14 anni e per di più visto che l'adulto in questione è un professore. Proprio in questi giorni il ragazzo starebbe affrontando l'esame di terza media.