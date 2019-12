Mes, la Lega raccoglie le firme (in piazza e anche on line) per chiedere lo stop al Trattato

«Stop Mes! Fermiamo l'ammazza-Stati». Con questo slogano parte l'iniziativa della Lega in mille piazze italiane per sabato 7 e domenica 8 dicembre. Ai gazebo sarà possibile firmare per chiedere lo stop del Meccanismo Europeo di Stabilità. A partire da venerdi sera 6 dicembre si potrà firmare anche online all'indirizzo www.legaonline.it/stopmes.



Per la Lega, come spiega Matteo salvini, la riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità non è «emendabile», ma va «bloccata». Così com'è, il Mes, conosciuto anche come Fondo salva-Stati, è «inutile», perché svolge funzioni che potrebbero essere assolte in modo assai più efficace dalla Banca Centrale Europea.