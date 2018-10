M5S-Lega, l’intesa tecnica diventa politica: si lavora per fronte comune anche alle europee

ROMA L’alleanza tecnica si trasforma lentamente in alleanza politica. M5S e Lega insieme e onnipotenza alternativi neppure in Europa. D’altra parte Bannon parla benissimo sia di Lega che del M5S e li attende alla convention sovranista di inizio 2019. Alla Stampa l’europarlamentare Valli pronostica la fusione prima a Bruxelles e poi in Italia. La presa di distanza del Movimento convince poco anche perché se Salvini ha le idee chiare su dove andare, Di Maio ancora pencola annunciando un manifesto per un’altra Unione che rischia di non trovare supporter.



Ma la collocazione in Europa rischia di rappresentare un problema per il Movimento perché la scelta tra destra e sinistra, malgrado molto proclami, esiste ancora.



