Giuseppe Conte: «M5S compatto, il dialogo con il Pd può intensificarsi. Pronta nostra contromanovra»

Domenica 12 Novembre 2023, 17:44

Giuseppe Conte ha parlato di molti temi all'assemblea M5S del Lazio. L'ex presidente del consiglio in particolare ha parlato dell'alternativa al governo Meloni e della nuova impostazione del partito: «Abbiamo dovuto riorganizzare il Movimento e definire una carta per la nostra identità politica. Eravamo arrivati ad un punto in cui occorreva riorganizzare le idee, dotarci di una razionalità organizzativa di cui si sentiva la mancanza. Ora ci confrontiamo molto, abbiamo una compattezza che nasce dal confronto, da una sintesi, da una linea che si definisce con chiarezza e si porta avanti con determinazione. Ieri siamo stati alla manifestazione del Pd per confermare il dialogo in corso. Noi non viviamo di invidia, la piazza era piena, un bel colpo d'occhio, ma io rappresento una forza autonoma distinta e finché ci sarò io non permetterò a nessuno di pensare che il M5S possa fare da stampella o succursale a qualcuno».

Premierato, cosa è e cosa prevede la riforma approvata in cdm: il testo completo

Il dialogo tra M5S e Pd

«Noi siamo una forza autonoma. Una forza che sta facendo un suo percorso. Lo ha sempre in autonomia e proseguiremo anche a tracciare una linea molto innovativa per la politica dell'intero Paese. Saremo sempre avanti, in trincea, a raccogliere le sfide. Però è chiaro che il dialogo col Pd è un dialogo che immaginiamo possa intensificarsi sempre di più». Così Giuseppe Conte.

Sondaggi politici, Fdi di Giorgia Meloni vicino al 30%: crollo del Pd che ora teme la rimonta del M5s

Conte e la contromanovra

«Ieri finita la manifestazione del Pd mi ha fermato un giovane dicendomi: 'presidente io sono un cervello rientrato dall'estero con le vostre misure ora gli altri non rientreranno perchè non è più conveniente. Hanno tagliato quelle misure, allora io mi chiedo: come ti fai a definire patriottico? In manovra non c'è nulla per i giovani, le donne e le imprese. Noi ci ritroveremo a fornire una contromanovra, fare proposte emendative serie andando a generare risorse con una manovra reale e concreta a partire da misure generate dal taglio alle armi, dal ponte sullo Stretto, dagli extraprofitti». Lo ha detto Giuseppe Conte concludendo i lavori dell'assemblea M5s del Lazio.

Beppe Grillo da Fabio Fazio, il ritorno dell'ex comico in tv dopo (quasi) 10 anni di assenza