La felicità dei ragazzi ai tempi del Covid: "E' quando corri con la grinta di Dennis Rodman"

Come si risponde alla domanda e allo sguardo preoccupato dei genitori "Mio figlio è felice?". Ultima puntata del podcast dedicato al mondo dei ragazzi: dalla scuola allo sport. Ascoltando le voci degli adulti che lavorano e vivono con loro emergono le difficoltà di questi due anni di pandemia. Da Talenti alla Magliana, Stefania Piras conduce un viaggio nella Roma che stringe i denti e che giorno dopo giorno si inventa un domani in cui sogni e aspettative non sono immuni da delusioni e paure. Il Covid diventa un ostacolo, ma non il più importante.

Parlano il neuropsichiatra infantile Giancarlo Rigon, i dirigenti sportivi Damiano Bittolo Bon e Luciano Bongiorno. Gli allenatori sono Angelo Di Segni e Sergio Lari. La professoressa Silvia Ovidi ha analizzato il rapporto tra ragazzi e famiglie: sembra intransigente, e lo è. Lo è perché ha l'ansia di poter dare tutti gli strumenti possibili per affrontare l'imprevedibilità della vita. Le loro voci sono semplicemente giustapposte e accostate, l'ascolto è immersivo: abbiamo cominciato con una domanda che può e deve aprirne tantissime altre. E la domanda sulla felicità? Ci ha risposto un giovanissimo cestista: "E' correre dietro al rimbalzo, a tutti i rimbalzi di una palla. Come Dennis Rodman".