Rita Pavone attacca Marco Mengoni dopo le dichiarazioni dal palco di Padova? Il messaggio su Twitter scatena la polemica

Venerdì 23 Giugno 2023

Un messaggio pubblicato su Twitter da Rita Pavone sta suscitando molte discussioni. Quella scatenata dalla cantante piemontese è una polemica piuttosto comune riguardante il coinvolgimento pubblico e politico degli artisti, che molti hanno interpretato come un attacco personale a Marco Mengoni, soprattutto dopo le dichiarazioni molto controverse che quest’ultimo ha fatto a Padova. Nonostante la cantante abbia dichiarato che le sue parole non avevano nulla a che fare con il vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo, il popolo della rete sembra non essere così convinto delle sue affermazioni. Ma cosa avrà detto di così grave? Scopriamolo insieme.

Photo Credits: Kikapress; music by Korben MKdB

