La Risonanza Magnetica (RM) è un esame diagnostico che fornisce informazioni sia strutturali che funzionali sulle diverse parti del corpo. Si tratta di una metodica sicura che si basa sulla capacità del campo magnetico di interagire con gli atomi e generare immagini diagnostiche.

Durante una RM gli atomi, grazie alle loro proprietà nucleari, si orientano rispetto al campo magnetico applicato e, quando questo viene disattivato, tornano al loro orientamento naturale rilasciando un segnale sotto forma di energia. Questo segnale viene rilevato e trasformato in immagini diagnostiche.

Maggiore è il campo magnetico applicato, maggiore è la qualità dell’esame diagnostico.

Gli esami di risonanza effettuati per lo studio del sistema nervoso, degli organi interni, di distretti corporei come il cranio, l’addome, le mammelle, l’apparato uro-genitale ed il cuore, necessitano di un’elevata qualità delle immagini e vengono preferibilmente effettuati solo su apparecchiature chiuse, ad alto campo magnetico.

L’intensità del campo magnetico si misura in Tesla e la maggior parte delle apparecchiature di risonanza sfrutta l’intensità di campo magnetico da 1,5 Tesla.

Oggi, grazie al progresso tecnologico, è possibile contare su macchinari di Risonanza Magnetica ad alto campo da 3 Tesla, dotati dunque di un campo magnetico ancora più potente. La maggiore intensità del Campo Magnetico consente una definizione delle immagini fino a quattro volte superiore rispetto alle altre apparecchiature, mostrando dettagli anatomici con elevatissima qualità.

Molti sono gli ambiti di applicazione in cui lo studio effettuato con una RM da 3 Tesla è in grado di fare la differenza e di fornire informazioni molto dettagliate sul distretto anatomico esaminato.

In ambito Neurologico, ad esempio, è possibile effettuare valutazioni accurate di patologie cerebrovascolari (ischemie, ictus, emorragie ecc.), neurodegenerative (Alzheimer, Parkinson ecc.) e neurologiche (epilessia, sclerosi multipla ecc.), dove il dettaglio anatomico è importantissimo sia per la diagnosi precoce che per il monitoraggio delle terapie.

In ambito Urologico, la RM da 3 Tesla rappresenta il gold standard per l’identificazione precoce del carcinoma prostatico, in particolare nella RM multi-parametrica della prostata.

Anche in ambito Senologico è possibile, grazie alla maggiore potenza del campo magnetico, fare una valutazione molto accurata per l’identificazione di neoplasie mammarie e lo studio delle protesi mammarie.

La Risonanza Magnetica da 3 Tesla è quindi un macchinario di ultima generazione dotato della potenza maggiore attualmente disponibile in ambito diagnostico ma anche di altre tecnologie innovative, come l’Intelligenza Artificiale. Inoltre, garantisce il massimo comfort per il paziente, soprattutto se claustrofobico, grazie all’Ambient Experience.

Intelligenza Artificiale (AI)

L’intelligenza artificiale (AI) è un’applicazione tecnologica che, applicata alla diagnostica, permette di:

acquisire immagini diagnostiche con un’ottima risoluzione (fino al 60% più elevata di quella delle immagini ottenute con una risonanza tradizionale)

rilevare maggiori dettagli anatomici

ridurre significativamente la durata dell’esame di risonanza magnetica grazie ad un’acquisizione più rapida delle immagini, con tempi quasi dimezzati rispetto alle tempistiche di un macchinario RM standard

Ambient Experience e sistema anti-claustrofobia

Le più moderne e tecnologiche apparecchiature di Risonanza Magnetica chiusa ad alto campo sono configurate con il Sistema Ambient Experience in Bore, in grado di creare un’ambientazione immersiva e una dimensione rilassante e confortevole, mediante la visualizzazione di immagini sulle pareti e all’interno del tunnel mentre si fa la risonanza.

Ciò consente al paziente di vivere l’esecuzione dell’esame come un’esperienza piacevole, riducendo gli artefatti da movimento con conseguente miglioramento della qualità delle immagini acquisite.

Inoltre, è dotato di tutti i più recenti sistemi di miglioramento del comfort:

Ampiezza del tunnel di 70 cm

Materassino in materiale viscoelastico

Possibilità di scegliere il grado di illuminazione e ventilazione

Riduzione del Rumore Acustico (fino all’80%)

