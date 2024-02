Eliminare i tatuaggi è oggi più facile, veloce e sicuro

Certamente tra le forme espressive più personali, il tatuaggio è manifestazione del proprio essere, dei propri sentimenti e delle proprie passioni. È inevitabile, dunque, che la decisione di rimuoverlo porti con sé tutta una serie di considerazioni e riflessioni, forse anche più di quando si è scelto di farlo. Questo passo indietro deriva spesso da un momento di rottura con il passato o di cambiamenti profondi, che rendono inevitabile e, a volte anche dolorosa, la scelta. A volte, invece, eliminare un tatuaggio si rende necessario per poter accedere a concorsi o selezioni, specie nel campo delle forze armate.

Intervenire in modo mirato su tatuaggi e macchie della pelle

Le persone, i gusti, le situazioni e gli affetti, però, possono sempre mutare e il cambiamento passa anche dalla pelle. Indipendentemente dalle motivazioni, in ogni caso, il processo di rimozione di un tatuaggio richiede tempo, impegno e una valutazione attenta, senza contare l’importanza di preservare al meglio e mantenere in salute l’epidermide.

Per questo motivo, e per garantirsi il miglior percorso di rimozione e senza problematiche e senza lasciare esiti cicatriziali, è fondamentale rivolgersi a professionisti del settore come il dottor Paolo Sbano, dermatologo con oltre vent’anni di esperienza, nonché membro effettivo della Società Italiana di Dermatologia Chirurgica ed Oncologica (SIDCO), della Società Italiana di Dermatologia e Venereologia e Malattie Sessualmente Trasmesse (SIDeMaST), dell’Associazione Italiana di Diagnostica non invasiva in Dermatologia (AIDNID), della Associazione dei Dermatologi Ospedalieri Italiani (ADOI) e della Associazione dei Dermatologi Ambulatoriali Italiani (AIDA) .

Dal suo studio di Viterbo, il dottor Sbano si serve della tecnologia più aggiornata per curare la pelle, mettendo ovviamente a disposizione dei propri pazienti anche la possibilità di intervenire in modo mirato per la perfetta rimozione di tattoo e macchie cutanee. Negli ultimi anni, questo campo ha vissuto un importante progresso e aggiornamento, mettendo a disposizione dispositivi sempre più efficaci anche per i tatuaggi multicolore.

Tecnologia sempre più performante ed efficace

Come ricordato dal dottore, “per la rimozione permanente di un tatuaggio si adotta una tipologia specifica di laser chiamata q-switched. Si tratta di una tecnologia che oggi può lavorare anche con due lunghezze d’onda contemporaneamente, così da velocizzare il processo di cancellazione dell’inchiostro senza lasciare alcun segno nella zona interessata dal trattamento. È, inoltre, fondamentale ricordare come le tecniche di eliminazione vengano impiegate anche in caso di incidente stradale, permettendo di rimuovere materiali colorati o frammenti di asfalto rimasti sottopelle”.

“Le differenti lunghezze d’onda delle moderne strumentazioni – prosegue il dottor Sbano – consentono di raggiungere profondità differenti sulla pelle e di adattarsi alle diverse pigmentazioni dell’inchiostro, anche in caso di colori mescolati e sfumature particolari, sempre più frequenti. Si ottengono, così, risultati migliori e si riduce il numero totale delle sedute di trattamento”.

Un supporto completo per la cura della pelle

Affidarsi alle cure del dottor Sbano per eliminare un tatuaggio significa entrare in contatto con un professionista in grado di consigliare anche il miglior trattamento per il post trattamento e, in generale, per preservare il benessere della pelle. Presso il suo studio, aperto nel 2012, il dottore tratta quello che è l’organo più grande del corpo umano a 360°: dal controllo e rimozione di nei e imperfezioni alla cura delle cicatrici, dalla fondamentale prevenzione contro il melanoma, fino a consulenza tricologica, trattamenti di medicina e chirurgia estetica. Insomma, una consulenza e trattamenti specialistici in dermatologia e venereologia che permettono valutazioni e cure per le problematiche più disparante della pelle.

