Centro Ricerche Cliniche di Pomezia: più innovazione e maggiore comfort per i pazienti

Investire nell’innovazione tecnologica per garantire un servizio sempre migliore ai cittadini: questa la filosofia di Alliance Medical, gruppo leader in Europa nella diagnostica per immagini che negli ultimi anni ha visto crescere il proprio impegno sul campo per confermarsi punto di riferimento per i pazienti del Lazio. Attualmente sono quattro le strutture presenti nella regione e per tutte Alliance Medical ha avviato un processo di rinnovamento. La novità più recente riguarda il Centro Ricerche Cliniche di Pomezia, dotato recentemente di un nuovo importante servizio per la risonanza magnetica ad alto campo e per le TAC.



Innovazione per i pazienti al Centro Ricerche Cliniche

Con la direzione tecnica della diagnostica per immagini affidata al Dott. Carlo Ottonello, medico dalla lunga esperienza nel settore, il miglioramento del servizio è un’innovazione che Alliance Medical ha voluto realizzare per perfezionare e ampliare l’offerta sanitaria sul territorio, in modo da soddisfare in maniera più veloce ed efficace le richieste dei pazienti che hanno bisogno di diagnosi per immagini di alta qualità in tempi rapidi, andando a indagare su tutte le tipologie di distretti anatomici, anche attraverso l’utilizzo del mezzo di contrasto.



Di notevole rilevanza, in particolare, l’installazione della macchina per la risonanza magnetica ad alto campo, strumento che offre un elevato comfort ai pazienti. Rispetto al tradizionale, il macchinario consente di acquisire immagini in maniera rapida e con una definizione più alta favorendo una diagnosi accurata e veloce nell’individuazione di eventuali patologie.



Il servizio di TAC del Centro Ricerche Cliniche di Pomezia può essere erogato in regime di convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale e con i principali fondi assicurativi. Della risonanza magnetica ad alto campo, invece, si può usufruire in regime privato o in convenzione con fondi assicurativi.



Centro Ricerche Cliniche: riferimento sul territorio

Attivo dal 1979, il Centro è un vero e proprio punto di riferimento per i pazienti, rinomato non solo per i servizi legati alla diagnostica per immagini, ma anche per il suo laboratorio di analisi, che effettua ben 500mila prestazioni ogni anno, per il reparto di fisioterapia e per la capacità di offrire ai cittadini la possibilità di effettuare visite specialistiche di ogni tipo in tempi rapidi: dalla ginecologia alla neurochirurgia, dalla otorinolaringoiatria all’urologia. Insomma, un vero e proprio hub per la salute al servizio del territorio e dei cittadini.



Gli investimenti per i pazienti nel Lazio

Il Centro Ricerche Cliniche di Pomezia, d’altra parte, è soltanto una delle strutture che Alliance Medical ha messo a disposizione dei cittadini del Lazio: nello stesso Comune sono presenti il Kinesiterapico Pomezia, centro specializzato nella medicina fisica e nella riabilitazione, e il PO.MED., altra struttura che offre la possibilità di effettuare una vasta gamma di esami clinici o di visite specialistiche. A Roma, in zona Fonte Nuova, è invece situato Linea Medica, centro nel quale è possibile accedere a visite specialistiche ed esami di diagnostica per immagini.



Tre anni fa Alliance Medical ha voluto elevare la qualità dei servizi offerti da questi tre centri trasferendo ognuno di essi in una nuova sede e dotandoli di strumentazione all’avanguardia e in grado di garantire un maggiore comfort ai pazienti. Una prova tangibile della volontà del gruppo di investire costantemente per rendere migliore e all’avanguardia l’esperienza in ambito sanitario dei cittadini.



Una realtà internazionale

La volontà di Alliance Medical è quella di garantire nel Lazio lo stesso standard di qualità offerto dal gruppo nelle altre strutture nel resto d’Italia e all’estero. Alliance Medical conta infatti oltre 25 sedi operative tra Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Umbria, ma è presente anche in Gran Bretagna, Irlanda, Germania, Paesi Bassi e Spagna.



Per maggiori informazioni su Alliance Medical o per prenotare una visita in uno dei centri del gruppo è possibile visitare il sito ufficiale internet alliancemedical.it. Il Centro Ricerche Cliniche di Pomezia è situato in via Cicerone 15 ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle ore 19:30 e il sabato dalle ore 7 alle ore 13. Per contatti e informazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail crc@alliancemedical.it o telefonare allo 06.91602143 oppure allo 06.9120809.