Umbria Forum, le emozioni prendono vita

Umbria Forum è un’opportunità per il territorio di farsi vivere e conoscere più a fondo, rappresentando al tempo stesso una straordinaria possibilità per immergersi in un contenitore di eventi completamente nuovo, innovativo e all'avanguardia, che si preannuncia pieno di sorprese. Un calendario ricchissimo di eventi che andranno in scena dal 5 aprile fino a dicembre.



Il nuovo cuore culturale pulsante dell’intrattenimento in Umbria

Una nuova era all’interno del mondo dell’intrattenimento si prepara ad aprire le porte al pubblico a Terni. Umbria Forum rappresenta uno straordinario luogo studiato e progettato nei minimi particolari per offrire agli spettatori un'esperienza unica. Innovativo punto di riferimento artistico, la manifestazione promette di farsi epicentro della cultura del centro Italia, grazie all’impiego di tecnologia sofisticata e all’avanguardia ma, anche, attraverso servizi impeccabili e spazi modulabili in base alle esigenze e alla tipologia di evento proposto. Il complesso è stato progettato in maniera polifunzionale e con le più recenti tecnologie, per accogliere numerosi eventi differenti tra loro come: concerti, avvenimenti sportivi, rappresentazioni teatrali, mostre d’arte, fiere ma anche summit e incontri aziendali.



Un inizio da incorniciare

La nuova ed entusiasmante esperienza presso l’Umbria Forum avrà inizio il 5 aprile 2024 con “AMORES”, spettacolo inaugurale ideato per lasciare un segno indelebile. Curato da Daniele Cipriani e diretto da Donas Ernesto Gomes, sarà illuminato dalle stelle della danza tra cui Eleonora Abbagnato con la figlia Julia Balzaretti accompagnate dalla scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma, Sergio Bernal, Tosca con i suoi musicisti, il danzatore aereo Nico Gatullo, il narratore e attore Edoardo Siravo, e altri talenti. Il tema scelto è un omaggio all’amore in tutte le sue forme, da quello fraterno a quello eterno. Grazie alla generosità di Umbria Forum, l'evento sarà accessibile gratuitamente a tutta la città e alla regione. È possibile riservare un posto prenotando al link https://www.vivaticket.com/it/Ticket/amores/231226.

Calendario di stelle

L’11 maggio 2024 partirà la prima rappresentazione dedicata alla danza, che vedrà Eleonora Abbagnato protagonista di “Giulietta” coadiuvata da un cast di giovani artisti e dalla talentuosa figlia, Julia. Un’interpretazione contemporanea della tragica eroina shakespeariana all’interno di uno spettacolo che racchiude danza, musica e poesia, accompagnate dalle sinfonie eseguite da due virtuosi del pianoforte del calibro di Marcos Madrigal e Alessandro Stella. Per assicurarsi un posto è possibile prenotare al sito VivaTicket https://www.vivaticket.com/it/Ticket/giulietta-con-eleonora-abbagnato/231133).



Umbria Forum ha scelto poi di ospitare, il 25 di maggio, un viaggio attraverso la leggenda dei Beatles con il “The Beatbox - Magical Mystery Story” guidato da Carlo Massarini. Il pubblico potrà vivere, attraverso questo percorso esclusivo, la storia dell’indimenticabile band inglese, che ha lasciato un segno indelebile nel panorama e nella storia musicale internazionale. Per rivivere le avventure dei Fab Four è possibile prenotare su: https://www.vivaticket.com/it/Ticket/the-beatbox-carlo-massarini-magical-mystery-story/231136.



L’8 giugno, il Forum sarà, poi, palcoscenico di “Shine, Pink Floyd Moon”. Strabiliante spettacolo che unisce danza e musica, sulle note dei leggendari Pink Floyd. Raffaele Paganini e Mattia Tortora prenderanno per mano gli spettatori e li accompagneranno in un emozionante spettacolo carico di talento, energia e passione. Biglietti disponibili su https://www.vivaticket.com/it/Ticket/shine-pink-floyd-moon/231135.



Un inverno tra arte e musica in attesa di un Natale speciale

La stagione invernale vedrà protagonista la musica con Massimo Ranieri, pronto a fare emozionare l’Umbria Forum con il suo tour, un viaggio tra i suoi successi senza tempo, fissato per l’8 di novembre. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della grande musica italiana, che ripercorrerà i successi iconici più amati del poliedrico artista napoletano. I biglietti sono disponibili al link: https://www.vivaticket.com/it/Ticket/massimo-ranieri-tutti-i-sogni-ancora-in-volo-tour/231134.



Il 23 dicembre sarà, infine, il momento per far rivivere la magia del Natale con “A Christmas Carol Musical”. Una produzione che porterà sul palco il classico di Dickens ma in chiave musicale e rivisitata. Un’esperienza unica adatta e pensata per tutta la famiglia, con biglietti disponibili su VivaTicket: www.vivaticket.com/it/Ticket/a-christmas-carol/231132.



Eccellenza e tecnologia a portata di mano

Umbria Forum non rappresenta solo un luogo di aggregazione dove assistere a eventi, ma è una cornice pensata per condividere esperienze eccezionali e dalla forte vena innovativa, valorizzando arte e cultura. Situato in posizione strategica, nel cuore di Terni, si prefigge di diventare un punto di riferimento per tutta Italia. Ospitato all’interno di PalaTerni, il Forum è infatti dotato di un sistema innovativo ed avanzato dotata delle ultime tecnologie in ambito audio e video per fornire il meglio allo spettatore e degli organizzatori di ogni tipologia di evento.



Ma la vera rarità della struttura è il suo riscoprirsi versatile e, soprattutto, perfettamente modulabile e adatto a ogni tipologia di richiesta, che lo rende perfetto a ospitare differenti attività: dalle gare sportive, all’arte, dagli spettacoli di danza e di teatro fino anche a concerti, eventi aziendali e occasioni private. Uno spazio curato nei minimi particolari che accoglie ogni tipologia di visitatore al meglio.



Il progetto è nato per poter far vivere momenti emozionanti e straordinari agli ospiti che decideranno di condividere e abbracciare questo nuovo percorso culturale immerso in uno spazio innovativo e ricco di comfort. Un luogo per condividere e scoprire nuove esperienze e adatto a tutti che è pronto ad accogliere e coccolare i suoi ospiti. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito internet http://www.umbriaforum.it dal quale scoprire di più sugli eventi in programma e prenotare i biglietti.