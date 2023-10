Spazi organizzati per il co-working: un’alternativa agli uffici tradizionali

Ormai è un trend in assoluta crescita: sempre più lavoratori e aziende stanno cercando alternative flessibili agli uffici tradizionali e gli spazi di co-working offrono un ambiente adatto a innumerevoli esigenze lavorative. Il lavoro da remoto si è diffuso giocoforza anche in Italia soprattutto con l'arrivo della pandemia e oggi sono molte le società (grandi o piccole) che hanno deciso di mantenere questa modalità operativa.

La tendenza riflette anche il cambiamento nelle modalità di lavoro e la crescente adozione di nuove tecnologie per la comunicazione e la collaborazione: lo smart working, ormai, viene applicato e concesso dalle imprese con molta frequenza e si è creata quindi l'esigenza di dover trovare un'area, un ambiente, adatto alle attività lavorative quotidiane in alternativa alla propria abitazione o all’ufficio. In questo scenario si inseriscono quindi alcune aziende specializzate nell'organizzazione e nell'implementazione di uffici attrezzati, di qualsiasi dimensione, pensati per concentrarsi, creare e collaborare al di fuori del contesto aziendale tradizionale.



Network e condivisione: una nuova modalità di lavoro flessibile

Fornire un supporto agli imprenditori offrendo servizi esclusivi per pensare solo al lavoro e senza la preoccupazione di dover organizzare gli spazi: flessibilità è diventata la parola d'ordine dell'operatività aziendale. Orari fissi e uffici tradizionali sono sempre più spesso sostituiti da modalità organizzative agili, creando spazi e ambienti di lavoro condivisi. Cofoundry nasce dall'intuizione di Erica Turchetti, giovane imprenditrice classe 1984 che ha a tutti gli effetti anticipato già nel 2017 il boom dello smart working, puntando sulla particolarità e storicità delle location per creare luoghi di coworking in grado di mixare sapientemente innovazione e tradizione.

Promuovere idee, fare business, condividere competenze e opportunità: la mission di Cofoundry è quella di mettere a disposizione le condizioni adatte per affermare la propria identità aziendale e professionale attraverso desk e spazi condivisi in cui si incontrano freelance, start up, PMI e grandi imprese. "Ci concentreremo sempre di più sulle necessità degli imprenditori" spiega Erica Turchetti, "offrendo servizi esclusivi e puntando sulla community, con iniziative di networking e momenti di condivisione. Vogliamo permettere alle aziende e ai freelance di unire le singole esperienze per poter crescere nel proprio business".

Servizi innovativi in una location suggestiva

Cofoundry nasce all'interno dei 250 metri quadrati della Fonderia Napoleonica Eugenia, in zona Isola a Milano e la sua fondatrice, nel giro di quattro anni, ha aperto desk di co-working anche in zona Martesana, San Babila e nell'hinterland del capoluogo milanese. Dopo aver inaugurato la sede nel cuore del centro storico di Genova, da ottobre si aggiunge la nuovissima sede di Roma, in piazza Barberini.

La capacità di replicare in ognuna un modello organizzativo, di servizi e di design con attività legate a eventi formativi e al networking ha garantito il successo di questo nuovo modo di far lavoro: un connubio tra storia e innovazione per ottimizzare al meglio il coworking aziendale e professionale, supportato da strumenti di consulenza, percorsi di mentoring e iniziative dedicate a diverse aree di business. Il co-working di Cofoundry permette di esprimere al meglio ogni potenzialità, stringendo relazioni professionali all'interno di un vero e proprio polo di sviluppo. Gli uffici sono anche personalizzabili e ogni imprenditore può quindi esaltare l'identità del brand e rendere protagonista la sua attività.



La nuova sede romana di Cofoundry

Adesso Cofoundry inaugura la nuova sede di Roma, in via Barberini, uno spazio di lavoro condiviso fornito delle migliori tecnologie e servizi pensati per andare incontro a tutte le necessità. Linea telefonica dedicata e wi-fi ad alta velocità sono a disposizione di chiunque voglia usufruire degli ambienti della nuovissima sede romana, che offre anche una reception per la migliore accoglienza possibile e una cucina con area relax. Ma Cofoundry è molto di più: l'azienda propone anche servizi tailor made come programmi di networking e incontri one-to-one, oppure eventi per momenti di condivisione e connessione tra i coworker e mette a disposizione una persona dedicata alla segreteria che garantisce a chiunque di poter dedicare il tempo alle attività core del proprio business.

Il 14-15-16 novembre 2023 sarà possibile scoprire i nuovi spazi di Via Barberini a Roma: tre open day aperti al pubblico dalla mattina alla sera per conoscere i servizi e, in generale, il mondo Cofoundry.

Per mettersi in contatto con Cofoundry e saperne di più sui servizi che offre è possibile consultare il sito www.cofoundry.it/coworking/ oppure scrivere una mail a info@cofoundry.it