Puntare sulla qualità dei prodotti per dare un calcio alla crisi

Materie prime di qualità per creare prodotti d'eccellenza e made in Italy: il rilancio dell'economia italiana inizia dalle aziende, chiamate a rimettersi in gioco dopo la crisi post pandemia. Una corretta strategia unita a produzioni di alta gamma e attenzione alle esigenze del cliente sono fattori fondamentali per poter cogliere al meglio le opportunità emergenti dal mercato in ripresa.

Da oltre 30 anni leader nella produzione di articoli in pelle, Artigianino, grazie anche alla sua passione ed esperienza, in questi anni ha saputo imporsi tra gli esempi virtuosi di azienda italiana che ha saputo far fronte alle difficoltà continuando a offrire alla propria clientela prodotti artigianali pregiati.

L'artigianato made in Italy che conquista il paese

L'avventura di Artigianino comincia da Roma verso la fine degli anni Ottanta con l'artigiano Davide Rossi che decide di aprire il proprio negozio in via Appia. In quegli anni, coniugando la grande competenza nella scelta delle materie prime di elevata qualità e l’innata passione per l'arte e per il design, le borse, le valige e gli accessori Artigianino riescono rapidamente a incontrare i gusti della clientela, offrendo tutta l'eleganza di produzioni esclusive, personalizzabili e di altissima qualità, che hanno permesso ad Artigianino di imporsi come uno dei marchi leader del settore della pelletteria.

La tradizione italiana del marchio Artigianino si trasmette totalmente nelle produzioni artigianali dell'azienda: tutte fatte a mano, le creazioni sono uniche e caratterizzate dalla cura dei dettagli e dalla scelta dei materiali migliori con pelli italiane di alta qualità. Punto di riferimento da ormai oltre tre decenni del settore, Artigianino ha sviluppato la propria attività facendosi conoscere in tutta Italia attraverso la partecipazione a eventi e fiere, ma anche e soprattutto grazie all'apertura di numerosi punti vendita. Oltre a quelli sul territorio romano, il brand è, infatti, presente anche a Napoli, in Veneto, in Sicilia e in Trentino-Alto Adige.

Un’opportunità da cogliere per scacciare le crisi

Questo anche grazie a una rete di franchising che permette in poco tempo di aprire il proprio negozio attraverso un percorso in cui si viene seguiti, consigliati e assistiti passo dopo passo dallo staff dell'azienda. Scegliere Artigianino come partner vuol dire affidarsi a un marchio affermato e apprezzato, proporre modelli unici e personalizzabili, in uno spazio progettato e allestito dal personale dell'azienda.

Come dimostrato con orgoglio da moltissimi in questi anni, aprire un negozio in franchising Artigianino significa guardare al futuro e dare un calcio alla crisi. Ogni affiliato che sceglie di cogliere questa importante opportunità ed entrare nella grande famiglia Artigianino viene, inoltre, formato attraverso corsi e aggiornamenti costanti in merito alle varie tipologie di pelle, di cuoio e i loro utilizzi nelle produzioni finali. Un percorso attento e studiato in ogni dettaglio per accrescere le conoscenze e le competenze, aumentare l’esperienza e la professionalità e poter garantire così sempre l'elevato standard qualitativo che ha permesso al marchio di conquistare i cuori dei clienti di tutta Italia.

L’artigianalità che fa la differenza

Scegliere di aprire un’attività con il franchising Artigianino significa farsi promotore delle impeccabili lavorazioni artigianali prodotte nei laboratori dell’azienda. Lavorazioni che rispondono a tutte le esigenze per quanto riguarda forma, foggia, stile e colore, creando opere uniche frutto delle competenze e dell'esperienza di Davide e del suo staff, sempre gentile e professionale.

Costantemente aggiornati e attenti ai cambiamenti del mercato, gli articoli proposti si riscoprono sempre al passo con le ultime tendenze, in uno strepitoso melting pot di moda e tradizione. Tutto ciò che esce dai laboratori dell'azienda presenta il marchio Vera Pelle, garanzia di qualità del materiale utilizzato, scelto con grande cura in pezzatura unica per permettere al prodotto finale di conservare morbidezza e traspirabilità. Fatte a mano da artigiani di grande esperienza e maestria, le rifiniture di ogni prodotto garantiscono articoli estremamente duraturi e resistenti.

Per maggiori informazioni sull’attività e il franchising è possibile inviare una e-mail a artigianinofranchising@gmail.com o compilare il modulo di contatto direttamente su artigianino.shop . Sul sito è possibile anche conoscere e acquistare i prodotti e le collezioni Artigianino, usufruendo di sconti e offerte, oppure trovare il punto vendita più vicino alla propria zona.