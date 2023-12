La mobilità sostenibile in città si fa smart

Roma è da anni impegnata nella ricerca di soluzioni e servizi volti a migliorare il traffico e la viabilità congestionata. Un problema comune a tutte le metropoli italiane ma particolarmente attuale per la Capitale, che però nel corso del tempo, dato lo sviluppo della situazione e le problematiche attuali, punta a creare un effettivo miglioramento di vita della popolazione a 360°. Efficienza, sostenibilità e sicurezza sono l’obiettivo da raggiungere in questo percorso globale, che vuole intervenire in aiuto delle grandi città, immerse in difficoltà quotidiane quali traffico e congestionamento urbano ma anche in termini di inquinamento.

Si parla spesso di "smart mobility", ma quali sono le azioni che possono essere intraprese per far sì che diventi quotidianità? Non basta digitalizzare le infrastrutture, introdurre gli scooter elettrici o inaugurare una nuova pista ciclabile: occorre pensare a sistemi di trasporto integrati e percorsi studiati per il cittadino, in grado di soddisfare al meglio le esigenze quotidiane e integrando sistemi anche per aziende.

La problematica di Roma e della zona Tiburtina

II traffico congestionato è una piaga per molte aree della Capitale: in particolar modo la zona della stazione Tiburtina è da anni in fortissimo affanno, stretta tra flussi di mezzi pubblici e privati. Parcheggiare è un'impresa e si rischia pure di diventare vittima di furti, lasciando l'auto incustodita. Da queste difficoltà è nata l'intuizione di un'imprenditrice del posto, Cinzia De Maio: l'obiettivo era creare un servizio innovativo per rendere gli spostamenti verso la stazione più semplici e sicuri.

La visione che ha portato al progetto di Roma Park Valet, il primo servizio di valet parking per la stazione Tiburtina di Roma, promosso dall'imprenditrice è proprio questa: semplificare la quotidianità dei cittadini e residenti di Roma e della provincia. Un servizio che punta a dare sicurezza alle persone, abbattendo paure e timori legate all’attualità. Non è un segreto infatti che la stazione Tiburtina presenti situazioni problematiche, essendo uno snodo principale per i collegamenti ferroviari della città e per la periferia: traffico, parcheggio e sicurezza e compromettono la piena efficienza dei servizi e, di conseguenza, la tranquillità della popolazione.

Roma Park Valet: Parcheggio comodo, sicuro e conveniente

Nasce da qui l'idea del servizio Rome Park Valet, che si propone di rispondere in maniera strategica alle esigenze di utenti, residenti e territorio. Cuore del progetto è un ampio parcheggio da 5000 mq dotato di videosorveglianza e personale qualificato, a pochi minuti dalla stazione. Una volta lasciata l'auto in custodia, piccoli minibus navetta effettuano continui viaggi per il trasporto passeggeri avanti e indietro dalla Tiburtina. In questo modo vengono del tutto eliminate le problematiche di ricerca parcheggio, lasciando il posto auto in sicurezza e raggiungendo o rientrando dalla stazione in pochissimi minuti, qualsiasi sia l'orario. Il servizio è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, in modo da rispondere ad ogni evenienza o ritardo treno. Al termine del viaggio, l'automobilista troverà personale disponibile ad accompagnarlo nuovamente al proprio veicolo.

La valenza sociale del progetto

Roma Park Valet non solo risolve i disagi dei singoli cittadini e viaggiatori, ma contribuisce a decongestionare l'intera area, facilitando chi si sposta per esigenze lavorative, di studio o turismo e offre la possibilità di snellire la gestione quotidiana degli spostamenti dei dipendenti anche alle aziende e agli esercizi commerciali. Grazie agli standard di vigilanza e assistenza garantiti, assicura un livello qualitativo di riferimento per mobilità e parcheggio nell'intero quadrante. Un progetto che vuole essere un supporto anche alle donne che viaggiano, sia per necessità di lavoro quotidiano che privatamente, e vuole dare massima sicurezza di accompagnamento anche in orari notturni, per spalleggiare e sostenere chi oggi, alla luce degli episodi di violenza in aumento, ha magari rinunciato alla piena mobilità per paura.

Coniugare diverse modalità di trasporto

Roma Park Valet nasce quindi come un vero e proprio anello di congiunzione tra le diverse modalità di trasporto, per rendere la combinazione treno-auto della Tiburtina più efficiente, ecosostenibile e sicura, alleggerendo al tempo stesso la pressione sul territorio. Un progetto innovativo nel suo genere, che integra tutela ambientale, efficienza dei servizi e attenzione alle persone. Un modello virtuoso da prendere come riferimento per potenziare la mobilità sostenibile anche in altre aree nevralgiche della città, attraverso la realizzazione di un ecosistema multifunzionale focalizzato a soddisfare in maniera sinergica tutte le esigenze di cittadini e aziende. Roma ha la possibilità di diventare un esempio da seguire verso un nuovo paradigma di spostamenti urbani intelligenti, green ed inclusivi.

Roma Park Valet darà la possibilità di usufruire delle 24H di posteggio al costo di 22 euro per poi pagare per le 24 ore successive 20 euro; man mano che le ore aumentano, il pedaggio diminuisce arrivando a 18 euro giornalieri successivamente alle 48 ore di posteggio.